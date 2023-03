Saúde quer imunizar pais de filhos durante ação no próximo sábado

Neste sábado (25), acontece a ação “Fortalecimento do vínculo entre a família e a escola” com a presença de alunos, pais e responsáveis nas unidades da Rede Municipal de Ensino (REME). O Fortalecimento faz parte do calendário escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) e terá outras edições nos dias 13/05, 19/08 e 21/10.

Visando atualizar a caderneta de vacinação das crianças e familiares e aumentar a cobertura vacinal no público alvo, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), estará presente nas Escolas Municipais “Olynto Mancini”, “Marlene Noronha”, “Gentil Montalvão” e “Maria de Lourdes Lopes” levando todos os tipos de vacinação

Para maior adesão das crianças a equipe da SMS vai utilizar como abordagem, temas lúdicos referente a vacinação com os personagens infantis Zé gotinha, Vacina e Vírus. Antecedendo o evento, dos dias 22 a 24, eles estão orientando os alunos e professores dessas unidades a respeito da importância da vacinação.