Saúde realiza monitoramento contra carrapato na Lagoa Maior

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea), além dos Departamentos de Entomologia, Endemias e o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), realizaram é um monitoramento em busca do carrapato-estrela, na Lagoa Maior, principal cartão postal de Três Lagoas. A ação ocorreu na sexta-feira (23).

O carrapato-estrela é um transmissor da febre maculosa, doença causada por bactéria transmitida ao ser humano pela picada do animal infectado. Esse monitoramento decorre do fato de nas últimas semanas, a doença ter sido registrada no estado de São Paulo, ocasionado, inclusive, mortes. Essa métrica colocou os moradores de Três Lagoas em estado de alerta. O carrapato pode ser encontrado em capivaras, que inclusive estão concentrados na Lagoa Maior, sendo mais de 60 animais, conforme última contagem.

A coordenadora de Entomologia, Geórgia Andrade, explica que as secretarias de Saúde e Meio Ambiente realizam uma vez por ano o monitoramento nas áreas verdes da Lagoa Maior. De acordo com o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, Everton Ottoni, o trabalho funciona como prevenção, já que, até o momento, nenhum caso de febre maculosa e de carrapato infectado foi registrado em Três Lagoas. Há 14 anos a doença não é registrada na região. “Os óbitos ocorreram em outra região e, em Três Lagoas temos um histórico positivo, pois em 14 anos de monitoramento nenhum carrapato foi encontrado e, isso, foi feito novamente em 2023”, assegura Ottoni.

SINTOMAS

Os sintomas da febre maculosa são parecidos com outras doenças, como a dengue e chikungunya. As pessoas podem apresentar dores abdominais, musculares e nas articulações, náuseas, vômitos, manchas na pele, erupções e irritabilidade nos olhos.

A pessoa que apresentar qualquer um desses sinais, deve procurar atendimento médico, reforçou o setor de saúde.