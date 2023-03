Saúde reforça campanhas de vacinação disponíveis para população

Por conta dos baixos índices alarmantes dos últimos anos da cobertura vacinal no Brasil, que estão em queda tanto em Três Lagoas, quanto em todo território nacional, o Ministério da Saúde vem intensificando o cronograma do Programa Nacional de Vacinação 2023, e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), reforça para toda população o calendário da vacinação no Município.

Todas as Unidades de Saúde da Família (USF) do Município segue com a campanhas de rotina, para o público infantil, adolescente, adulto, idoso e pessoas com comorbidades.

Neste mês de março inicia a mobilização nas escolas, parceria entre a Central de Imunização da SMS e escolas do Município, no projeto Família na Escola, serão quatro encontros, aos sábados, onde pais e filhos estarão na unidade de ensino, os profissionais de saúde vão estar presente e atualizar a caderneta de vacinação e Covis-19.

A vacinação contra a Covid-19 está disponível para todas as pessoas com idade acima de 06 meses e para o imunizante bivalente, pessoas acima de 60 anos e aos pertencentes a grupos prioritários .

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vejo o cronograma

PÚBLICO INFANTIL

Recém-nascido – BCG e hepatite B.

2 e 4 meses – pentavalente, vacina inativa da poliomielite (VIP); pneumococica e rotavírus

3 e 5 meses – meningococica

6 meses – pentavalente; vacina inativa da poliomielite ( VIP) e influenza

9 meses – febre amarela

12 meses – tríplice viral; pneumocócica e meningococica

15 meses – DTP; vacina oral poliomielite (VOP); hepatite A e tetra viral

4 anos – DTP; vacina oral poliomielite; varicela e FA

9 a 14 anos – HPV

Covid-19 – Crianças a partir de 06 meses com 3 doses iniciais;

05 a 11 anos – 2 doses para completar o esquema vacinal e uma dose de REFORÇO

ADOLESCENTE

10 a 19 anos – hepatite B; febre amarela; dupla adulto e tríplice viral

11 a 14 anos- ACWY

Covid-19 –

12 a 17 anos – 2 doses para completar o esquema vacinal e uma dose de REFORÇO

ADULTO

20 a 59 – febre amarela; hepatite B; dupla adulto; tríplice viral

Covid -19 –

18 a 34 anos – 2 doses esquema vacinal + 1 dose de reforço –

A partir dos 35 anos – 2 doses do esquema vacinal + 2 doses de reforço

IDOSO

60 anos ou mais –

hepatite B;

dupla adulto;

Influenza

Covid 19

Bivalente – Idosos acima de 60 anos

OUTROS GRUPOS

Gestantes –

hepatite B; dupla adulto; dTpa e Influenza

OUTRAS CAMPANHAS

PROJETO FAMÍLIA NA ESCOLA

Nos dias 25/03, 13/05, 19/08 e 21/10 – Campanha de vacinação nas escolas de Três Lagoas para atualização das vacinas de rotina e Covid-19.

BIVALENTE

Público-alvo: Além dos idosos acima de 60 anos de idade, gestantes e puérperas; pacientes imunocomprometidos; pessoas com deficiência; pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILP) e seus trabalhadores; povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas e trabalhadoras da saúde.

INFLUENZA

ABRIL – com data a ser definida – público-alvo: • pessoas com mais de 60 anos; adolescentes em medidas socioeducativas; caminhoneiros (a); crianças de 6 meses a 4 anos; forças armadas; forças de segurança e salvamento; gestantes e puérperas; pessoas com deficiência; pessoas com comorbidades; população privada de liberdade; povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas; professoras e professores; profissionais de transporte coletivo; profissionais portuários; profissionais do sistema de privação de liberdade e trabalhadoras e trabalhadores da saúde.