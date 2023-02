Saúde registra mais de 300 casos positivos de dengue em menos de dois meses

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, por meio da equipe de Vigilância Epidemiológica, divulgou o boletim de monitoramento da dengue, referente à 7ª semana de 2023, nesta quinta-feira (23).

Como consta no boletim, foram contabilizados 308 casos positivos da doença entre os meses de janeiro e fevereiro. A média é seis moradores com diagnóstico da doença por dia, no município, nesse período. Nos últimos sete dias foram notificados 130 casos suspeitos de dengue, todos aguardando resultado de laboratório. Até o momento, 300 casos deram negativos, neste ano.