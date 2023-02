Saúde registra os dois primeiros casos de leishmaniose do ano em Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Saúde registrou nesta terça-feira (7) dois casos positivos de leishmaniose em humanos. Este ssão os dois primeiros casos do ano. As informações são do boletim de monitoramento divulgado também nesta terça.

Um dos casos é de uma mulher de 40 anos que reside no Parque São Carlos. O outro é de um homen de 57 anos morador do centro. Os primeiros sintomas surgiram ainda no mês de janeiro, quando também se deu a notificação. Ambos foram encaminhados para exames e o resultado foi diguldado agora.

Desde o início do ano até agora, cinco casos foram notificados como suspeitos na cidade. Três deles foram descartados como negativos.