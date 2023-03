Saúde supera média mensal de exames preventivos no 'DIA D'

Neste mês é celebrado o “Março Lilás”, dedicado à campanha de prevenção e combate ao câncer do colo do útero, entre as ações promovidas pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em alusão a data, está o Dia D realizado aos sábado nas Unidade de Saúde da Família (USFs) da cidade.

Nos três dias 11, 18 e 25 (sábado), de atendimento em esquema de plantão nas USFs do município, a SMS conseguiu superar a média do total de exames preventivos realizados no mês. Ao todo na campanha foram contabilizados 569 procedimentos, enquanto nos 31 dias de janeiro 507 preventivos e em fevereiro 511 foram executados. A campanha continua em todas as USF até o dia 31 (sexta-feira).

O “Março Lilás” alerta sobre a importância de se proteger contra as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), uma vez que o vírus Papiloma Vírus Humano (HPV) é a principal causa do câncer do colo do útero, que pode ser identificada pelo exame Papanicolau, conhecido como preventivo.

Além desse procedimento, foram oferecidos na ação consultas de enfermagem e médica; consulta odontológica; testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissível (IST); aplicação de vacinas e avaliação antropométrica.

DIA D Arapuá

Finalizando a campanha em Três Lagoas, o último DIA D será promovido na unidade do Distrito de Arapuá – USF Altair Cabral Trannin, no dia 30 (quinta-feira), das 13h às 17h.