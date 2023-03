Saúde tem programação alusiva à prevenção do câncer de colo de útero

O mês de março marca um período de atenção especial para as mulheres, além de celebrarmos no dia 08, o Dia Internacional da Mulher, o mês é dedicado também à campanha de prevenção e combate ao câncer do colo do útero, o “Março Lilás”. Durante o período, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) promove ações com foco na prevenção da doença.

Nos próximos dois sábados (18 e 25), as Unidades de Saúde da Família (USF) vão promover o Dia D do “Março Lilás”, com a realização de exame de preventivo, consultas de enfermagem e médica; consulta odontológica; testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissível (IST); aplicação de vacinas e avaliação antropométrica.

MARÇO LILÁS

O câncer de útero é o terceiro mais frequente entre a população feminina no país O câncer de útero é o terceiro mais frequente entre a população feminina no país (atrás do câncer de mama e de colorretal) e a quarta causa de morte de mulheres. Diante deste cenário, o Ministério da Saúde lançou a campanha Março Lilás com o objetivo de conscientizar a população sobre o tema e ajudar no enfrentamento do câncer de colo do útero.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), entidade federal vinculada ao Ministério da Saúde para controle do câncer no País. A previsão no período de 2020/2022, o país alcançou 16.710 novos casos da doença.

A campanha Março Lilás tem como objetivo, conscientizar a população sobre a prevenção e combate ao câncer de colo uterino, com a busca ativa de mulheres entre 25 a 64 anos para realização do exame, além da realização de ações voltadas para conscientização.

Três Lagoas registrou aumento de 39,9% na realização de exames preventivos, em 2022, com 7.274 procedimentos realizados no ano passado, em 2021, foram 5.213 executados na Rede Municipal.

De acordo com o INCA a meta da campanha é resgatar as mulheres que deixaram de fazer o procedimento durante a Pandemia, entre 2019 e 2021, cerca de 2 milhões de mulheres deixaram de procurar pelo exame no Brasil.

CAMPANHA TRÊS LAGOAS

O atendimento nos dias 18 e 25 é voltado para todas as mulheres, basta a paciente procurar a USF de referência do seu bairro, ou a mais próxima que esteja participando, é necessário apresentar documento original com foto, comprovante de endereço e cartão SUS, para que a equipe possa atualizar seu cadastro.

No dia 16 (quinta-feira) a USF Jupiá irá promover o Dia D do Março Lilás com ações para o público feminino, das 07h às 15h e no dia 30 (quinta-feira) será a vez da unidade do Distrito de Arapuá, a USF Nova Três Lagoas oferece os serviços durante todo o mês. Veja as Unidades participantes e horários de atendimento:

DIA 16 (quinta-feira)

USF Jupiá – Das 07h às 15h

Dia 18 (sábado)

USF Vila Piloto – Das 07h às 17h

USF Vila Haro – Das 07h às 12h

USF Santa Rita – Das 07h30 às 12h

USF Chácara Eldorado – Das 07h às 17h

Dia 25 (sábado)

USF Maristela – Das 08h às 16h

USF Santa Luzia (Eurides Chagas Cruz) – Das 08h às 17h

USF Vila Nova (Miguel Nunes) – Das 07h às 17h

USF São Carlos (Joel Neves) – Das 07h às 16h

USF Interlagos – Das 07h às 11h

USF Vila Alegre – Das 08h às 16h

USF Novo Oeste – Das 07h às 12h

USF Atenas – Das 08h às 16h

Dia 30 (quinta-feira)

USF Arapuá – Das 13h às 17h