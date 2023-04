Saúde terá mutirão de próteses dentárias neste sábado

Visando proporcionar aos três-lagoenses alegria, melhora da autoestima e da saúde, por meio de novos sorrisos, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de Três Lagoas promove a partir deste sábado (29), a partir das 7h, o “Mutirão de Próteses Dentárias”, no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO),

O Mutirão é uma ação que atenderá 204 pacientes, com atendimentos aos sábados visando alcançar o munícipe que trabalha durante a semana. A meta da SMS é entregar cerca 400 próteses dentárias aos pacientes que já estavam na fila de espera para o procedimento. (Não terá novos atendimentos durante o Mutirão)

Importante

Entretanto, a SMS faz um alerta, aqueles que estão aguardando este tipo de atendimento, é necessário manter o cadastro no Sistema Único de Saúde (SUS) atualizado, pois o contato com o munícipe para confirmação da agenda é via telefone.

A coordenadora de Saúde Bucal, dentista Acácia Gimenez Barreto, explica que muitas vezes a Unidade de Saúde de Família (USF) entra em contato com o munícipe que não atende à ligação ou mudou de telefone e não comunicou à unidade de saúde.

“Pedimos que quem aguarda por implantes, atualize seu cadastro junto à USF mais próxima da sua residência e aproveite para verificar se ele não foi um dos chamados, que não conseguimos contato”, destacou Acácia.

Sobre o serviço

O Mutirão foi idealizado após a SMS verificar que atualmente a maior demanda reprimida em odontologia na Rede Municipal de Saúde é o de próteses dentárias.

Para concluir o procedimento, com moldagens, provas e ajustes necessários, o paciente terá que comparecer em média a cinco consultas. A SMS ressalta que o não comparecimento em todas as etapas tira a oportunidade de outras pessoas que necessitam de atendimento.