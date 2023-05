Saúde vai oferecer consulta e testes gratuitos na Lagoa Maior

Em alusão ao dia da Luta Antimanicomial, celebrado no dia 18 de maio, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), promove a ação “Consultório na Rua”, na Lagoa Maior. O objetivo é levar atendimento médico para pessoas em situações de vulnerabilidade social que residem em Três Lagoas. Haverá palestra com a médica Fabiana Epifanio e o assistente social Robson Almeida.

Serão oferecidos, na quinta-feira, das 7h às 11h, serviços, como consulta médica, consulta de enfermagem, social, vacinação, triagem e testes rápidos de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST).

Participam também da ação os setores de Entomologia e Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS) da SMS, com orientações e informações referente ao ciclo de vida do Aedes aegypti e forma de combate para evitar a proliferação da dengue.

LUTA ANTIMANICOMIAL

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Movimento Antimanicomial ou Luta Antimanicomial é um movimento social que luta pelos direitos das pessoas em sofrimento mental e advoga pelo fim da lógica manicomial nos cuidados em saúde. No Brasil, o movimento impulsionou a reforma psiquiátrica que, a partir da realização do II Congresso Nacional de Trabalhadores de Saúde Mental em Bauru-SP, instituiu o dia 18 de maio como o Dia Nacional da Luta Antimanicomial e culminou na intervenção na Casa de Saúde Anchieta em Santos.

Confira a reportagem abaixo: