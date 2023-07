Saúde vai oferecer teste rápido e gratuito de Hepatites B e C, HIV e Sífilis

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Programa Municipal IST/AIDS, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vai ofertar a população, a partir das 18h30 desta sexta-feira (14), na Feira Turística Central, teste rápido das Hepatites B e C, HIV e Sífilis, distribuição de materiais informativos relacionados a essas doenças e preservativos, em alusão ao “Julho Amarelo”, mês de luta contra as hepatites virais.

A Campanha Julho Amarelo, evidencia a luta contra as hepatites virais em todo o país. Com a promoção de orientações e atividades, o objetivo é demonstrar a prevenção e a importância da realização dos testes rápidos para que o diagnóstico da doença seja mais rápido, acelerando o início dos cuidados.