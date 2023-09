Saúde visita escolas estaduais para cobertura vacinal de adolescentes

Após concluir a etapa de busca ativa com as crianças, visitando escolas da educação infantil e fundamental, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está na Rede Estadual de Ensino (REE).

As Unidades de Saúde da Família (USFs) do município vão visitar a escola referência do bairro para atualizar a caderneta vacinal dos alunos que possuem vacinas atrasadas.

O programa “MS Vacina Mais” é uma parceria entre a Prefeitura de Três Lagoas e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), e tem como objetivo promover ações em âmbito municipal que ampliem o acesso à vacinação visando retomar as altas coberturas vacinais existentes nos anos anteriores.

A SMS já esteve em sete escolas estaduais até o fim do mês passando por todas as unidades de Três Lagoas e os distritos. Veja agenda de vacinação:

Dia 21 (quinta-feira)

Escola Estadual João Dantas Filgueira

Escola Estadual Fernando Corrêa

Dia 22 (sexta-feira)

Escola Estadual Afonso Pena

Escola Estadual João Ponce de Arruda

Dia 25 (segunda-feira)

Escola Estadual João Magiano Pinto

Escola Estadual Prof. Luiz Lopes de Carvalho

Dia 26 (terça-feira)

Escola Estadual Fernando Corrêa

Escola Estadual Dom Aquino Corrêa