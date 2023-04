'Saúde vocal é essencial para manter a boa comunicação', diz fonoaudióloga

Quem nunca escutou que café faz mal para a voz? Mas, será que isso é mito ou verdade? De acordo com a fonoaudióloga Ariane Alves, o café não é prejudicial e estudos recentes apontam que a bebida não implica na saúde vocal. Para promover a conscientização sobre a importância em se manter o cuidado vocal e desmetrificar alguns mitos populares sobre o assunto, foi criado o Dia Mundial da Voz, em 16 de abril.

A voz faz parte dos elementos que utilizamos na comunicação. É única, assim como uma impressão digital. É um som característico de cada pessoa, por isso, é importante manter o cuidado diário com essa parte do corpo. A especialista destaca que é por meio dela, conseguimos entender a mensagem que está sendo passada, reconhecer uma pessoa e identificar emoções. Mas, ela não trabalha sozinha, na verdade, os componentes físicos e emocionais, bem como o ambiente em que estamos inseridos, influenciam na qualidade vocal. Por isso, é comum sentirmos a voz trêmula quando estamos nervosos ou a respiração curta, quando ficamos com medo.

Para manter cuidados, é essencial evitar alguns comportamentos considerados abusivos, como gritar, falar por muito tempo, pigarrear e o tabagismo. Esses cuidados básicos ajudam a prevenir doenças, como o câncer de laringe, assim como, se manter hidratado e ter uma boa alimentação.

WORKSHOP DA VOZ

Para tratar de forma mais específica sobre o assunto, o Grupo RCN promoveu o primeiro “Workshop da Voz”, com o objetivo de oferecer capacitação aos comunicadores das afiliadas de Três Lagoas e Paranaíba. O evento ocorreu, no último sábado (14), e a equipe de comunicadores esteve reunida com a fonoaudióloga Ariane Alves, ocasião em que foram realizadas várias atividades para aperfeiçoar as técnicas vocais. Além dos profissionais do Grupo RCN, o Workshop também abriu espaço para acadêmicos dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda, da Faculdades Integradas de Três Lagoas (AEMS).

ACOMPANHAMENTO

O acompanhamento constante com especialista é essencial para um comunicador. Investir tempo nos treinamentos vocais e também obter avaliação do que é diariamente entrega aos ouvintes e telespectadores, por meio de diversos veículos de comunicação de forma multimídia é fundamental para o êxito da comunicação. A Ariane realiza o acompanhamento e vocal com a equipe de Três Lagoas, assim como com os comunicadores de Campo Grande com a rádio CBN, e em Paranaíba e Aparecida do Taboado, com a rádio Cultura FM 106,3 e 105,5 MHz.