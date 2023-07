'Se estivesse de colete, teria se salvado', diz tenente sobre morte de comerciante

Neste domingo (9), um comerciante de Três Lagoas morreu afogado após um acidente com a lancha que pilotava no rio Paraná, em Jupiá.

Aparecido de Almeida Silva, de 57 anos, conhecido como Cidão Lanches, morreu afogado após a embarcação bater em uma das boias de sinalização no rio. Ele estava na companhia de um amigo que conseguiu se salvar. Cidão não teve a mesma sorte.

Segundo Reinaldo Cândido, tente do Corpo de Bombeiros, se o comerciante estivesse usando o colete, com certeza teria se salvado. Por esse motivo, orienta as pessoas que utilizam embarcação para que usem o colete salva- vidas.

Veja entrevista com o tenente do Corpo de Bombeiros