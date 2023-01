Sebrae de Três Lagoas promove encontro sobre tendências de negócios para 2023

Na próxima quinta-feira (26), o Sebrae realizará, em Três Lagoas, o encontro empresarial "Tendências dos Negócios para 2023", com o objetivo de apresentar as principais tendências para empreendedores do município e região. A iniciativa é gratuita, com início às 18h30 e será na sede da instituição na cidade, localizada na rua Zuleide Pérez Tabox, 826.

O evento terá palestra do empresário Marcelo Baratella, que é estrategista de vendas e prospecção, professor e autor do best-seller "GPS das Vendas". Na ocasião, o convidado apresentará as tendências do mundo dos negócios para este ano, abordando estratégias para gerenciar oportunidades e realizar boas vendas. Marcelo Baratella teve seu treinamento eleito como o mais inovador e com mais entregas de resultados do Brasil.

Segundo a analista-técnica do Sebrae-MS, Ana Flávia Arrais, o evento é uma oportunidade para que os participantes saibam mais sobre as expectativas do mercado para 2023. "O objetivo deste encontro é apresentar as tendências e quais estratégias usar para gerenciar as oportunidades, e conseguir impulsionar as vendas. Esperamos que os participantes saiam da ação pensando em estratégias para aplicar em seus negócios", destacou.

Outras informações aos empreendedores pela Central de Relacionamento do Sebrae, pelo número 0800 570 0800, ou pelo site.