Sebrae está com inscrições abertas para processo seletivo em Mato Grosso do Sul

O Sebrae/MS está com processo seletivo aberto para selecionar profissionais de nível superior completo nas áreas de administração, ciências contábeis, economia, engenharia elétrica, engenharia mecânica, ciência da computação, engenharia de software, marketing digital, gestão comercial, turismo, entre outras. As inscrições devem ser feitas até o dia 8 de abril, no site da Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura (Fapetec).

Ao todo, são três perfis para cadastro reserva em Campo Grande e um para contratação imediata e cadastro reserva para Inocência. Todos são para atuação no espaço ocupacional de Analista Técnico nível I no Sebrae/MS. A jornada é de 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira, em regime presencial.

O salário inicial é de R$ 6.076,02 e os selecionados receberão benefícios como assistência médico-hospitalar, assistência odontológica, plano de previdência privada, seguro de vida em grupo, auxílio alimentação/refeição, vale-transporte e auxílio-creche para mulheres com filhos com idade até três anos e 11 meses e/ou crianças com deficiência ou com condição incapacitante.

O processo seletivo é composto por etapas como análise curricular e documental, avaliação de conhecimentos e entrevista individual por competências. Mais informações e inscrições no site da Fapetec.

* Com informações da assessoria do Sebrae