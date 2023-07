Sebrae promove consultorias gratuitas para melhorar gestão de empresas

O mundo do empreendedorismo pode ser desafiador e muitos pequenos empresários enfrentam dificuldades em áreas como finanças, vendas, divulgação, entre outras. Diante disso, o Sebrae-MS está com inscrições abertas para uma solução que ajuda a melhorar a gestão dos pequenos negócios: o Sebrae Resolve, uma orientação especializada e específica para cada empresa, com implementação imediata, que inclui consultorias gratuitas de até quatro horas. Os aconselhamentos acontecem de forma on-line.

De acordo com a analista-técnica do Sebrae, Gabriela Rocha, que coordena o programa desenvolvido em Mato Grosso do Sul, a iniciativa foi criada considerando resultados de ações anteriores do Sebrae, visando uma abordagem mais assertiva para atender a dificuldades de empreendedores. "Pretendemos analisar a principal queixa do cliente e trabalhar, por meio de ferramentas práticas, para que as melhores soluções sejam encontradas e implementadas, alavancando assim o empreendimento", comentou.

Para participar, é necessário preencher um formulário disponível na página do Sebrae Resolve, selecionando qual tipo de aconselhamento está sendo buscado. As opções incluem Finanças, Marketing Digital, Mercado e Vendas, e Liderança e Pessoas.

Em até dois dias úteis após o envio do formulário, o Sebrae entrará em contato com o solicitante para confirmar as informações e dar prosseguimento ao atendimento. Na primeira reunião agendada com o consultor, serão identificadas as principais necessidades dentro da área de solução escolhida. Já no segundo encontro, será entregue ao empreendedor um Plano de Ação com sugestões de ferramentas e soluções para resolver o problema identificado.

Será possível realizar mais de uma consultoria, porém somente após o encerramento da primeira solicitação. As inscrições para o Sebrae Resolve estão abertas durante todo o ano. Para mais informações sobre as ações voltadas aos pequenos negócios, entre em contato por meio do número 0800 570 0800.