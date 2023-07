Sebrae promove consultorias gratuitas para melhorar gestão de empresas

Programa Sebrae Resolve está com inscrições abertas para aconselhamentos em Finanças, Marketing Digital, Mercado e Vendas, e Liderança e Pessoas

O analista-técnico do Sebrae/MS, Auro Junior, participou do RCN Notícias desta quinta-feira (20) para falar do programa que está com inscrições abertas para ajudar a melhorar a gestão dos pequenos negócios.

De acordo com Auro, muitos empresários enfrentam dificuldades em áreas como finanças, vendas, divulgação, entre outras, por isso o Sebrae está com esse programa para ajudar esses empreendedores.

Acompanhe a entrevista sobre o assunto: