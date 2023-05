Sebrae promove rodada de negócios para empresários de Três Lagoas

O Sebrae de Mato Grosso realizará no dia 1º de junho, em Três Lagoas, uma rodada de negócios para empreendedores do município. A ação, que acontecerá no Escritório Regional do Sebrae, na rua Zuleide Perez Tabox, número 826, visa aproximar os pequenos empresários das grandes empresas que têm atuação na cidade.

As inscrições já foram encerradas e 56 empresas vão participar do evento. Na rodada, pequenas empresas de diferentes segmentos do mercado, que possuem capacidade de se tornarem fornecedoras apresentarão seus produtos e serviços para representantes de grandes empresas instaladas na região.

Durante a iniciativa, serão realizadas reuniões entre esses participantes de forma simultânea e com tempo pré-determinado. Desta forma, ocorre o networking, abrindo possibilidades para bons negócios.

A gerente regional do Sebrae de Três Lagoas, Josi Signori, participou do RCN Notícias desta terça-feira (30), e falou deste evento e de uma palestra que acontece nesta quarta-feira (31), sobre vendas.

Acompanhe a entrevista