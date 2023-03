Sebrae realizará programa ' Emprega Mulher' no dia 14 de março

O Sebrae vai realizar, em Três Lagoas, o evento "Emprega Mulher". O objetivo é apoiar a inserção de mulheres do município no mercado de trabalho. A iniciativa acontece na próxima terça-feira (14), no Sebrae Regional Costa Leste. As inscrições para o evento já estão abertas e podem ser feitas pela internet.

A programação do Emprega Mulher foi elaborada com o objetivo de preparar mulheres para acessar o mercado de trabalho, por meio de capacitações, oficinas e auxílio na elaboração de currículos. A diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, destaca a importância do evento para a capacitação e empoderamento feminino, no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher.

"Nós estamos criando uma oportunidade para aquelas mulheres que têm interesse em entrar no mercado de trabalho ou empreender. Entendemos que a mulher é a protagonista do seu futuro, então, iremos prepará-la e as empresas, por sua vez, terão acesso a uma fatia de candidatas que, de repente, não tinham acesso a essas vagas. Nós estaremos, então, proporcionando o encontro da oferta com a demanda, organizando a procura para que essas candidatas em potencial tenham realmente meios de encontrar esse trabalho. Isso é fundamental para a independência financeira desta mulher", destacou.

Segundo o diretor-presidente da Funtrab, Marco Aurélio Santullo, a parceria visa justamente melhorar o cenário de trabalho do estado. "Estamos imbuídos em proporcionar aos cidadãos sul-mato-grossenses, uma política de melhoria de qualidade de vida à nossa população. A Funtrab tem papel fundamental que converge justamente na capacitação e principalmente direcionamento dos cidadãos ao mercado de trabalho. Temos uma lacuna muito grande no direcionamento das mulheres ao mercado, e através de uma parceria como esta, somaremos todos os nossos esforços para que junto com o Sebrae, possamos mudar o cenário do mercado de trabalho de Mato Grosso do Sul", disse.

Durante o evento, haverá a orientação sobre elaboração de currículos e técnicas de entrevistas, além de dicas de automaquiagem, palestra "Inclusão e Como se Manter no Emprego", bem como orientações para as interessadas em se formalizar como microempreendedora individual (MEI).