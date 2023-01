Secretaria abre inscrições para nove cursos profissionalizantes

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Três Lagoas abriu inscrições para os cursos profissionalizantes. Ao todo, são nove cursos: Corte de Cabelo e Escova, Manicure e Pedicure, Barbearia, Design de Sobrancelha, Doces Finos, Confeiteiro, Salgados, Panificação e Desossa de Frango.

De acordo com a secretária de Assistência Social, os cursos são gratuitos e os interessados devem entrar em contato com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de referência do seu bairro e efetuar a inscrição.

Alguns cursos iniciam-se em fevereiro e outros em março.

Confira a reportagem sobre o assunto: