Secretaria alerta para boletos falsos da Vigilância Sanitária via WhatsApp

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio da Vigilância Sanitária, informa que golpistas estão enviando mensagens via WhatsApp com boleto em anexo, informando que seriam taxas referentes à licença sanitária.

A Vigilância informa que estas comunicações são falsas, se tratam de golpes, e que toda a comunicação realizada pelos órgãos da prefeitura é através de canais oficiais. O departamento não entra em contato via WhatsApp com os moradores.

Qualquer dúvida ou esclarecimento referente ao assunto, procurar a sede do órgão, localizado à Avenida Doutor Eloy Chaves, 1793 ou pelo telefone 67 3929-1861.