Secretaria de Educação dá início às atividades da Colônia de Férias 2023

Começou nesta segunda-feira (9), a Colônia de Férias da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), destinada às crianças de 0 a 3 anos matriculadas da Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas (Reme).

Ao todo participam 216 crianças, distribuídas em 05 Centros de Educação Infantil: Profª Clarinda Dias da Conceição, Novo Alvorada, Nilza Tebet Thomé, Guanabara e Dona Diva Garcia.

Com início hoje e término no dia 27 de janeiro, a colônia é organizada em uma parceria de diversos núcleos da Semec, tem objetivo de atender as famílias três-lagoenses que trabalham e não tem com quem deixar as crianças durante o período de recesso escolar.

As atividades permeiam brincadeiras e interações com espaços e objetos, por meio de história, música e dança, em período integral. Em virtude do período de férias dos professores, os profissionais que estarão com as crianças serão as atendentes e estagiárias sob a orientação das gestoras das unidades.

Por não ser período letivo, o horário de saída das crianças será flexível conforme indicado pela família.