Assistência Social faz entrega de cobertores para pessoas em situação de rua em Três Lagoas

Com a queda das temperaturas, a Secretaria de Assistência Social de Três Lagoas está realizando a distribuição de cobertores para as pessoas em situação de rua e orientando a população sobre os telefones para contato em apoio a essas pessoas.

As equipes estão percorrendo a cidade para localizar as pessoas em situação de rua e realizar a entrega dos cobertores. A secretaria também oferece o Centro Pop e o Acolhimento Pop, lugares de atendimento a essas pessoas.

Quando o cidadão se deparar com uma pessoa nessas condições, podem entrar em contato através do telefone (67) 3929-1566 e (67) 99212-5728, das 07h às 17h e, aos finais de semana e feriado, através do número (67) 99274-4942.

Confira a reportagem abaixo: