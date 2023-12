Secretaria de Cultura promove 'Serenata de Natal' entre os dias 18 e 21 de dezembro

Nesta segunda-feira (18) até quinta-feira (21), a esperada “Serenata de Natal” edição 2023 será realizada pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura. As apresentações serão realizadas, como é de costume, na Praça Senador “Ramez Tebet”, a partir das 19h.

O evento gratuito contará com a participação de igrejas católicas e evangélicas do município, projetos musicais, banda Cristo Redentor, entre outras atrações, integrando a programação de Natal promovida pela Cultura para celebrar a época festiva do ano.

Confira a agenda:

Dia 18 (segunda-feira)

Banda Cristo Redentor

Projeto Musical AABB Comunidade “Cantando com elas”

Paola Polidance – Circo Aéreo

Dia 19 (terça-feira)

Equipe de louvor e coral (Igreja Batista Besor)

Coral Primeira Igreja Batista

Dia 20 (quarta-feira)

Grupo de Louvor ADTL

Coral ADTL

ADTL Kids

Orquestra ASAFE

Dia 21 (quinta-feira)

Catedral Sagrado Coração de Jesus / Padre Rogério / Coral Diocesano

*Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas