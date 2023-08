Secretaria de Educação recebe três vans especiais para o transporte de crianças PCD

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) recebeu três novas vans para realizar o transporte de casa para a escola dos alunos portadores de necessidades especiais, devidamente matriculados na Rede Municipal de Ensino (Reme), de Três Lagoas.

As vans foram adquiridas com recursos próprios do município, que investiu R$885.000,00 na aquisição dos 3 veículos com capacidade para 11 passageiros cada, sendo 1 motorista, 1 estudante cadeirante e 9 estudantes. Atualmente são 6 alunos cadeirantes matriculados na Reme.

Durante a entrega o Prefeito Angelo Guerreiro disse que estes veículos vão especialmente nas residências buscar estes alunos, trazendo maior comodidade e facilidade de acesso à educação a estes alunos com mais dificuldade de locomoção.