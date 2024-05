Secretaria de Esporte oferta vagas gratuitas para treino de handebol em Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) está oferecendo aulas gratuitas de handebol para atletas de Três Lagoas. Os treinos são divididos em turmas iniciante, média e avançada.

As vagas são para ambos os sexos, com faixas etárias de 12 a 14 anos, 15 a 19 anos e sub21. As aulas serão no Complexo Poliesportivo Professor Eduardo Antônio Milanez, localizado na Lagoa Maior.

Para os iniciantes, as aulas serão durante a semana, das 8h30 às 10h45 e das 14h30 às 17h. Já os treinos para a turma avançada, destinada a adultos, são realizados das 17h às 19h, nas segundas e quartas-feiras.

Segundo o professor de handebol da Sejuvel, Taylan Gustavo, essa iniciativa é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam uma carreira profissional no esporte. Atualmente, dois atletas da equipe do bairro Parque São Carlos representam o município em competições nacionais.

Os interessados devem realizar a matrícula na sede da Sejuvel, localizada no Ginásio Municipal de Esportes “Cacilda Acre Rocha”, no cruzamento da avenida Clodoaldo Garcia com a rua Maria Guilhermina Esteves.

O período de inscrições permanecerá aberto até o preenchimento das vagas de cada turma. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

