A Prefeitura de Três Lagoas informa que a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) mudou e, agora, passa a atender no antigo Prédio do Detran, no Bairro Jardim Morumbi.

A Secretaria que funcionava à rua Elmano Soares com a avenida Capitão Olyntho Mancini, no Centro da cidade, passa a atender, assim como outras pastas da Administração Municipal, à rua Carlos Correia Guimarães, número 288, bairro Jardim Morumbi.