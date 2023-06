Secretaria de Meio Ambiente passará a atender em novo endereço

Alguns serviços realizados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea) estarão suspensos devido à mudança de endereço do órgão, entre esta quarta-feira (28) e sexta-feira (30).



Por causa da mudança, alguns serviços administrativos como abertura e consulta de processos, licenciamentos, requerimentos de corte de árvores, emissão de guias não serão realizados. Serviços já agendados, atendimento presencial, protocolamento de CI serão feitos normalmente.



A partir da próxima semana, a Semea passará a funcionar na sede própria, localizada na rua Cesarino L. Figueiredo com rua Tomás da Costa – bairro Santa Luzia, no antigo galpão da Banda Cristo Redentor, local também conhecido como Chaminé da NOB.