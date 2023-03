Secretaria de Saúde convida população para participar da 9ª Conferência Municipal de Saúde

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), juntamente do Conselho Municipal de Saúde (CMS), convidam toda população para participar da 9ª Conferência Municipal de Saúde, com tema “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã vai ser outro dia”, que acontecerá no auditório da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – UFMS Campus ll, nos dias 31 de março, às 19h30, e 1º de abril, às 7h30.

O evento é voltado para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), trabalhadores da área da saúde, gestor/prestador dos setores público e privado. Para participar basta fazer a inscrição prévia no LINK.

Na pauta do encontro estão temáticas como: – O Brasil que temos. O Brasil que queremos; – O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas; – Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia e – Amanhã será outro dia para todos, todas as pessoas.

Serviço

9ª Conferência Municipal de Saúde

Data: 31/03 e 01/04 (sexta-feira e sábado)

Horário: Dia 31/04 – Das 19h30 às 21h30 – Dia 01/04 – Das 07h30 às 17h

Local: Auditório UFMS CPTL Campus ll -Três Lagoas

Endereço: Avenida Ranulpho Marques Leal, nº 3484.

LINK DA INSCRIÇÃO