Secretaria de Saúde de Três Lagoas devolve doses da vacina contra a dengue para o estado

Após quase dois meses desde o início da campanha de vacinação contra a dengue, em Três Lagoas, a adesão tem sido baixa, uma realidade que se estende em diversos municípios de Mato Grosso do Sul. A vacina, que havia sido ampliada para crianças de 10 a 14 anos, não atingiu a meta estipulada pela Secretaria de Saúde municipal.

De acordo com a coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Azambuja, até o momento, foram vacinados 1.995 jovens, embora 3.896 doses tenham sido disponibilizadas. Foi necessário devolver 650 doses ao estado para distribuição a outras cidades que não foram contempladas com a vacinação.

Ainda restam mil doses no estoque do município, as quais devem ser administradas até o dia 30 de abril, data de validade do lote. Caso as doses não sejam utilizadas até o prazo estabelecido, Azambuja indica que a orientação do estado é devolvê-las ao laboratório produtor.

Mato Grosso do Sul está entre os dez estados brasileiros com maior incidência da doença. A coordenadora ressalta que a vacinação é a melhor estratégia de prevenção contra a dengue, uma vez que a doença pode evoluir para formas mais graves, resultando em hospitalizações e, em casos extremos, óbito. A vacina está disponível gratuitamente para a população por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

