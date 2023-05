Secretária de Saúde explica sobre falta de medicamentos em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que nas últimas semanas tem encontrado dificuldades para adquirir determinados medicamentos e abastecer as Unidades de Saúde da Família (USFs) do Município. O desabastecimento não acontece só em Três Lagoas, várias cidades do Estado e do país também enfrentam a mesma dificuldade.

Os medicamentos pactuados são aqueles que o Município compra com recursos próprios, e os não-pactuados são fornecidos pelo Ministério da Saúde. Desde 2017, a Secretaria de Saúde beneficia a população ofertando medicações e fórmulas que não fazem parte da lista obrigatória do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesta segunda-feira (29), durante o programa RCN Notícias, a jornalista Ana Cristina Santos entrevistou a Secretária de Saúde, Elaine Fúrio e a Coordenadora de Assistência Farmacêutica, Thais Assis, que falaram sobre a possível falta de alguns medicamentos no município.

Confira a entrevista: