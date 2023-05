Secretaria de Saúde promove reunião do Comitê de Combate à Dengue nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (1º), a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), convida toda a população para reunião do Comitê Municipal de Mobilização e Combate ao Aedes aegypti de Três Lagoas, que será realizada a partir das 08h, na sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SSPM), localizado na rua Manoel Pedro de Campos, nº 1050, bairro Nossa Senhora Aparecida.

A finalidade do encontro é envolver todos os três-lagoenses na luta contra o Aedes aegypti, discutindo e debatendo ideias para ações de contenção do número de casos notificados suspeitos de Dengue, registrados no Município.

É de competência do Comitê acompanhar e estabelecer estratégias de ações voltadas à prevenção e controle das arboviroses; planejar continuamente as atividades de combate à Dengue, Zika vírus e Chikungunya e criar estratégias para o alcance de respostas rápidas frente a epidemias