Secretaria de Saúde vai orientar foliões durante o Carnaval

O calendário de programações para o Carnatrês 2024 já foi divulgado pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas. Serão três dias de folia, que começa no dia 9 de fevereiro, sexta-feira, e se encerra no domingo, dia 11. A expectativa é de 5 mil foliões passem pela Esplanada do NOB, onde ocorrerá o evento.

De acordo com a diretora de Turismo, Lidiane Ferreira, que atua na organização da festividade, a Secretaria Municipal de Saúde estará presente nas três datas com um stand próprio para fazer orientações e realizar a testagem de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), além da distribuição gratuita de preservativos aos foliões. “Neste período, é de muita importância combater, também, a violência sexual”, avalia a diretora.

De acordo com dados do Programa Municipal de Combate à IST/Aids, no ano de 2023, 93 pessoas testaram positivos para HIV. A maioria dos diagnósticos ocorreu no público masculino, com 72 casos. Em mulheres, foram 24 diagnósticos.

A faixa etária de maior contaminação se concentra entre pessoas de 20 e 34 anos.