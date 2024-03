Secretaria de Trânsito intensificará fiscalização de empresas de fretamentos em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Departamento de Transporte e Trânsito da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), anuncia que intensificará a fiscalização das empresas prestadoras de serviço de transporte na modalidade fretamento. Esta medida surge em resposta ao aumento no número de ocorrências de conduções irregulares constatadas recentemente e tem como principal objetivo garantir a segurança dos passageiros.

A Seintra reforçará as medidas de controle e vigilância nos veículos utilizados, com o intuito de coibir práticas irregulares e assegurar a conformidade com as normas estabelecidas para o setor.

É importante ressaltar que as empresas prestadoras deste tipo de serviço são orientadas a garantir que seus veículos estejam em perfeitas condições de funcionamento e cumpram todas as exigências legais relacionadas ao transporte de passageiros. A colaboração e cooperação das empresas são fundamentais para assegurar um serviço de qualidade e seguro para toda a população.

Para mais informações ou dúvidas relacionadas à regularização dos veículos utilizados no transporte de passageiros, os munícipes podem entrar em contato com o Departamento de Trânsito Municipal, localizado na rua Paranaíba, número 2600, bairro Jardim Primaveril, ou por telefone através do número (67) 99221-7147.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas