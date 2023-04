Secretaria de Trânsito promove ações de conscientização aos motoristas

Nesta semana, até o dia 28 (sexta-feira), a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Transporte e Trânsito, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), promove a 17ª Edição da Semana Municipal de Trânsito.

O tema central deste ano é “No trânsito, escolha a vida” serão realizadas diversas ações em alusão a data como abordagem educativa com alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (S.C.F.V) – Patrulha Mirim, ação de urbanismo tático e quiz e live via Instagram da Diretoria, @deptrantl.

A Semana Municipal antecede o mês nacional do trânsito, o “Maio Amarelo”, criado em 2014, fomentando uma ação coordenada entre o Poder Público, iniciativa privada e sociedade civil para discutir o tema segurança viária com o objetivo de reduzir os acidentes e mortes no trânsito.