Secretária destaca investimentos na educação em Três Lagoas

Para este ano, vários investimentos estão previstos para a área da Educação em Três Lagoas. Entre eles, a construção de escolas e centros de educação infantil. Segundo a secretária municipal de educação e cultura, Ângela Brito, uma das novidades é a construção em andamento de um centro de tecnologia e inovação no bairro Montanini.

“Tanto em infraestrutura, como em materiais para que qualifica cada vez mais o nosso ensino, como exemplo, o centro de tecnologia e inovação que está quase finalizando, onde terá uma biblioteca que será aberta para as crianças e familiares, além de uma sala com tecnologia avançada e um laboratório para inclusão digital”, explicou a secretária Ângela Brito.

A secretária destacou ainda que todos os parques infantis das unidades de educação também foram reformados, além disso o município segue investindo na capacitação dos profissionais e inclusão digital dos servidores.

“Nas escolas, além da manutenção vimos toda a revitalização dos parques infantis que era uma demanda solicitada, pois antes os parques eram muito pequenos, agora, trabalhamos com a equidade, como por exemplo, em escolas onde tem crianças maiores, os parques foram maiores. Além de uma boa aquisição de produtos de higiene”, informou a secretária.

Ainda de acordo com a secretária de educação, atualmente o município tem escola funcionando em período integral e profissionais fazendo um trabalho de busca ativa com o intuito de evitar a evasão escolar. Além da ampliação de centros de educação infantil, os investimentos na educação também preveem a construção de mais unidades, como por exemplo, uma escola que será construída no bairro Montanini.

