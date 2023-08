Secretaria Municipal de Saúde divulga calendário de ações referente ao incentivo à amamentação

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ao longo deste mês, promoverá ações voltadas à conscientização e orientação sobre a importância da amamentação, em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs), em alusão ao “Agosto Dourado”.

O MÊS

O mês de agosto foi designado pela OMS (Organização Mundial de Saúde) como “Agosto Dourado”, por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação, a cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno, pois é considerado o melhor alimento que um bebê pode ter e além de trazer benefícios à saúde não só para a criança, mas também para as mães.

AÇÕES EM TRÊS LAGOAS

Entre as ações realizadas pela SMS estão palestras, roda de conversas, cursos com gestantes e puérperas. Veja a agenda completa nas (Endereços das USFs):

Dia 11 (sexta-feira)

13h – USF Jardim Maristela – Palestra Grupo de Gestantes referente à amamentação

Dia 14 (segunda-feira)

13h – USF Eurides Chagas Cruz/ Vila Nova – Palestra Grupo de Gestantes referente à amamentação

Dia 16 (quarta-feira)

14h – USF Jupiá- Palestra Grupo de Gestantes referente à amamentação

Dia 18 (sexta-feira)

13h30 – USF Nova Três Lagoas – Roda de Conversa sobre os mitos e verdade da amamentação

Dia 22 (terça-feira)

08h – USF Arapuá – Palestra Grupo de Gestantes referente à amamentação

Dia 24 (quinta-feira)

9h – USF Santa Rita – Palestra Grupo de Gestantes

9h – USF Paranapungá – Reunião grupo de gestantes e lactantes para o estimulo do aleitamento materno

Dia 25 (sexta-feira)

Das 7h às 11 – USF Vila Piloto – Palestras e orientações – Importância do aleitamento materno e cuidados com a cavidade bucal do bebê após a amamentação;

8h – USF Novo Oeste – Palestra Grupo de Gestantes referente à amamentação

13h – USF Joel Neves/ São Carlos – Palestra Grupo de Gestantes referente à amamentação

Dia 29 (terça-feira)

7h – USF Jardim Atenas – Palestra Grupo de Gestantes sobre amamentação

Dia 30 (quarta-feira)

15h – USF Interlagos – Palestra com consultora internacional enfermeira Giselly Ramos

Dia 31 (quinta-feira)

08h – USF Vila Alegre – Palestra Grupo de Gestantes referente à amamentação