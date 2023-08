Secretaria Municipal de Saúde implanta serviço de telessaúde

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas vai implantar o serviço de telessaúde (telemedicina e teleassistência) no município. A medida visa oferecer consultas médicas digitais, que serão oferecidas online e gratuitamente para os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

A telemedicina está prevista em decreto publicado nesta sexta-feira (4), no Diário Oficial do Município. O objetivo é ampliar o atendimento na rede municipal e reduzir os riscos de doenças. Com a medida será possível atender os pacientes de forma remota e diminuir o tempo de espera que os usuários de saúde aguardam para conseguirem atendimento em algumas áreas específicas da saúde.

Segundo a secretária de Saúde, Elaine Fúrio, os pedidos de consultas são maiores que as ofertas de atendimento. Por esse motivo, o município está implantando o serviço de telessaúde. De acordo com o decreto, considera-se telessaúde, entre outros, o exercício da medicina e das outras profissões de saúde por meio da transmissão segura de conteúdo audiovisual e de dados por tecnologias digitais, para fins de assistência, acompanhamento, diagnóstico, tratamento e vigilância em saúde, prevenção a doenças e lesões, promoção de saúde, educação e pesquisa em saúde.

O decreto define como teleconsulta, atendimento à distância, suporte assistencial, consultas, monitoramento e diagnóstico, clínico ambulatoriais, realizados por médicos e outros profissionais de nível superior por meio de tecnologia da informação e comunicação. Já a teleinterconsulta, ocorre quando há troca de informações e opiniões entre profissionais de saúde, com ou sem a presença do paciente, para auxílio diagnóstico ou terapêutico, clínico ou cirúrgico.

Telemonitoramento ocorre quando há acompanhamento e monitoramento de parâmetros de saúde ou doença à distância de pacientes com doenças crônicas ou que necessitam de acompanhamento contínuo, podendo ser acompanhados de uso ou não de aparelhos para obtenção de sinais biológicos.

Já teleorientação é o atendimento com orientações não presencial aos pacientes, familiares, responsáveis em cuidados em relação à saúde, adequação de conduta clínica terapêutica já estabelecida, orientações gerais em pré-exames ou pós-exames diagnósticos, pós-intervenções clínico-cirúrgicas.

A teletriagem que também está prevista no decreto, é um ato realizado por um profissional de saúde com pré-avaliação dos sintomas, à distância, para definição e direcionamento do paciente ao tipo adequado de assistência necessária ou a um especialista. E a telematriciamento é um espaço formal de trocas de informação por meio de tecnologia de informação e comunicação, onde médicos, gestores e profissionais de saúde poderão trocar conhecimento sobre procedimentos e ações de saúde, compartilhando modelos de atenção, ações, condutas e protocolos visando melhorias assistenciais ao paciente, processo de educação continuada, vigilância em saúde, padronização de fluxos e procedimentos.