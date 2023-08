Saúde realiza o Dia 'D' de Prevenção e Combate à Leishmaniose no sábado

Com o aumento de casos positivos de leishmaniose em humanos, a Secretaria Municipal De Saúde vai realizar o Dia “D” de Prevenção e Combate à doença, no sábado (12), no bairro Vila Alegre, um dos pontos com alta incidência da doença.

Os casos de leishmaniose visceral em humanos voltam a deixar o setor de saúde em alerta, em Três Lagoas. Essa doença é transmitida através do Mosquito-Palha e, é uma doença grave, não tem cura, apenas controle por medicamentos, e algumas vezes causa a morte.

Dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que uma moradora do bairro Vila Haro, de 47 anos, está internada para tratamento da doença. De acordo com o coordenador do Departamento de Endemias, Alcides Ferreira, alguns bairros da cidade estão sendo monitorados pois registraram casos positivos.

A ação será das 8h às 11h, na Escola Municipal “Joaquim Marques De Souza”, localizada na rua Alaor Pimenta de Queiroz, número 1667. O objetivo é levar conscientização para as famílias e atividades recreativas com as crianças.

