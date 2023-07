Secretaria quer atrair mais pessoas para o balneário municipal

Nos dias 23 e 30 de julho a Prefeitura de Três Lagoas promove o projeto “Tardezinha no Balneário” com food truck e show ao vivo.

Segundo a diretora de Turismo, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Lidiane Ferreira, a ideia é ampliar a promoção do turismo local e permitir mais uma opção de lazer para os três-lagoenses e para quem visita Três Lagoas.

O evento começa neste domingo a partir do meio dia. O show será por conta do grupo “Karaka Muleque” e, no dia 30 de julho, com o “Projeto Nossa Vibe”.

Devido ao período de férias escolares, muitas crianças estão frequentando o balneário durante a semana também.

