Secretaria se organiza para evitar tumulto de ambulantes em frente ao cemitério

Na semana do Dia de Finados, os vendedores ambulantes aproveitam para ganhar uma grana extra vendendo velas, arranjos, bebidas não alcoólicas e alimentos permitidos no Código de Postura do Município.

Para trabalhar comercializando produtos em frente ao cemitério, é preciso ter o alvará da prefeitura.

As inscrições para quem pretende trabalhar nos dias 1 e 2 de novembro, vendendo os produtos em frente ao cemitério, encerrou nesta quarta-feira (25), mas segundo Valmair Leal, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, uma equipe da prefeitura vai estar nesses dias em frente ao cemitério e ainda tendo espaços, as pessoas poderão trabalhar no local.

A ideia, segundo ele, é evitar tumultos em frente ao cemitério nos dias de maior movimento no local.

