Secretaria usa drone para fiscalizar descarte irregular de lixo em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas tem utilizado a tecnologia para combater o descarte irregular de lixo em terrenos baldios e vias públicas da cidade. Equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente têm utilizado drone para ajudar na fiscalização de áreas com registro de lixo e flagrar moradores que desrespeitam a lei. Além do descarte irregular do lixo, a secretaria fiscaliza também outros crimes ambientais como as queimadas.

Segundo o secretário do Meio Ambiente, José Mauro de Grandi Júnior, placas de veículos já foram identificadas com a ajuda do drone e algumas pessoas autuadas. Conforme o secretário, infelizmente o descarte irregular de lixo e resíduos é um problema comum e uma prática recorrente em Três Lagoas. Além dos transtornos aos moradores, gera custos de limpeza ao poder público. “Falta educação ambiental para algumas pessoas, que jogam lixo nos terrenos baldios, nas praças, nas vias públicas. Não custa depositar no local correto. Isso gera muitos transtornos, atrai insetos, escorpiões, enfim, uma série de outros problemas”, destacou o secretário.

Em alguns pontos da cidade os problemas são mais agravantes, como no Novo Oeste, onde, apesar das lixeiras instaladas, os moradores jogam lixo nas ruas ou no chão, fora do local apropriado. A situação é tão complexa nessa região da cidade, que decisão do Poder Judiciário de Três Lagoas determinou que a prefeitura mantenha coleta de lixo diária no Novo Oeste, enquanto que em todos os demais bairros ocorre três vezes na semana. Até então, apenas no centro da cidade a coleta era diária.

Além de Três Lagoas ter coleta regular do lixo doméstico, conta também com a coleta seletiva, e ainda dispõe de um local para o depósito de materiais inservíveis, como restos da construção civil, galhos de árvores, móveis velhos, entre outros. No entanto, é comum pessoas descartarem lixo doméstico, galhadas e restos de construção em terrenos baldios, na beira de estradas vicinais e esquinas de ruas e até nos canteiros centrais.

Outro exemplo é a quantidade de lixo jogado no chão ao invés de estar no conjunto de lixeiras às margens da BR-158, rodovia de acesso aos ranchos. Segundo o secretário, a prefeitura vai disponibilizar, inclusive, mais um depósito de materiais inservíveis no bairro Montanini para facilitar o descarte aos moradores dessa região da cidade.