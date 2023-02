Secretário de Infraestrutura alerta motoristas para redobrarem atenção em bairros com obras

Desde o início de 2023, Três Lagoas vem registrando um grande volume de chuva e as obras públicas tiveram o cronograma alterado, segundo a prefeitura. Em janeiro, conforme dados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), foram 153.5 milímetros de chuva. Somente neste final de semana, sábado (4) e domingo (5), o pluviômetro registrou 77.5 milímetros, quase a metade referente ao mês passado inteiro.

Devido a isso, as duas grandes obras de macrodrenagem e de pavimentação nos bairros estão em processo lento, tendo continuidade nas pausas da chuva para não comprometer o serviço.

O secretário da pasta, Osmar Dias, estende um pedido à população três-lagoense. “A gente pede a compreensão de todos os moradores das regiões que estão recebendo estas obras, pois, não há como colocar as equipes e maquinários para trabalhar com tanta água, o que pode causar riscos e comprometer todo o investimento”, disse.

O gestor complementou dizendo que aqueles que moram nas imediações dessas obras que redobrem a atenção ao transitar e respeitem as sinalizações. “Se possível, pedimos à população que evite passar nestes trechos quando estiver chovendo”, explicou.

De acordo com a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), haverá chuva nesta segund-afeira (6) até quinta-feira (9).