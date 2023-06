Secretário de Infraestrutura fala sobre a pavimentação da MS-320

A obra de pavimentação da MS-320, no trecho de 31,7 quilômetros que sai de Três Lagoas e segue até a MS-377, no Trevo Vera Cruz, registra avanços significativos. A ponte de concreto sobre o Córrego Ribeirão Triste já foi concluída. Agora os serviços estão concentrados na terraplanagem, com expectativa de iniciar a execução da base e da capa asfáltica nos próximos dias.

Nesta quinta-feira (1), o secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura Logística), participou do RCN Notícias da Cultura FM e TVC para falar desta e outras obras executadas pelo governo do Estado em Três lagoas e região.

Iniciada em 2022, a obra recebe investimentos que chegam a R$ 105 milhões. Além desta, o governo do Estado executa ainda obras na cidade, em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas.

Acompanhe a entrevista com o secretário