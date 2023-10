Secretário e representantes da Petrobras fazem visita técnica à UFN 3

O secretário da Casa Civil de Mato Grosso do Sul, Eduardo Rocha, na companhia de representantes da Petrobras, estiveram nesta quinta-feira (26), nas obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN3), em Três Lagoas. O presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, também acompanhou a visita.

Um levantamento técnico foi realizado com o objetivo de acertar detalhes para uma visita política, marcada para o próximo dia 8 de novembro, quando estarão em Três Lagoas, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates e o governador Eduardo Riedel. Eles vão sobrevoar as futuras instalações da fábrica.

A comitiva irá avaliar a retomada das obras da UFN 3, da Petrobras, a quem cabe a decisão de eventual conclusão do empreendimento.

"O Governo do Estado tem total interesse em uma solução para a obra da UFN3. A fábrica pode representar um salto no desenvolvimento não apenas de Mato Grosso do Sul, mas para todo o Brasil", comentou Eduardo Rocha, após a visita à unidade.