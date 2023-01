Secretário municipal de Obras fala sobre projetos contra alagamentos

Muitos moradores reclamam da situação precária de inúmeras ruas, em diversos pontos, em Três Lagoas, no período de chuvas. Algumas vias ficam intransitáveis e quem sofre com a situção são as pessoas que moram nos locais. Para falar sobre prpjetos e infraestrutura, o secretário municipal de Obras, Osmar Dias, participou do programa RCN Notícias, desta segunda-feira (30).

Ele destacou sobre a obra de macrodrenagem na região do bairro Vila Verde, no valor de R$ 30 milhões. Muitos serviços estão com as atividades suspensas devido às chuvas. "Nós estamos investindo em obras em vários pontos e pedimos que a população, de certa forma, tenha um pouco de paciência nesse momento", enfatizou.

Confira a entrevista abaixo: