Secretários municipais deixam cargos para disputar eleições

As movimentações pré-período de eleições já têm desenhado o cenário político em Três Lagoas. Na última sexta-feira (5), o ex-secretário de juventude, esporte e lazer, Antônio Rialino, e a ex-secretária de assistência social, Vera Helena Pinho, entregaram os cargos para disputarem duas vagas ao Legislativo municipal.

Atualmente, ambos se encontram na situação de pré-candidatura. O pré-candidato, Antônio Rialino, está filiado ao partido do PSDB e a pré-candidata, Vera Helena, ao partido do PP. A legislação eleitoral prevê que pessoas que ocupam cargos públicos, se afastem das funções em até seis meses antes das eleições, caso se candidatem a vereadores, e em até quatro meses antes, caso se candidatem a prefeitos ou vice-prefeitos.

Continue Lendo...

Daiane Mateus assumiu a pasta da assistência social, nesta semana. Ela atua na secretaria desde 2008, e ocupava o cargo de diretora de gestão do trabalho. Para os próximos meses como secretária, Daiane afirma que dará continuidade aos projetos da antecessora. A secretária antecipa que até o final do ano serão realizadas diversas ações de campanha no município.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“As metas estão prontas. O orçamento já está posto. Então, a gente vai dá continuidade ao trabalho que já vinha sido feito pela secretária Vera Helena junto com as equipes da produção social básica e social de médica e alta complexidade, juntamente, com os diretores para que a gente mantenha a excelência daquilo que já vínhamos desenvolvendo”, explicou Daiane Mateus.

A bancária Márcia Donegatti assume a secretaria de juventude, esporte e lazer. Ela tem experiência de 30 anos no setor financeiro como gerente de banco e não fazia parte da administração municipal até receber o convite para integrar o mandato do prefeito Ângelo Guerreiro.

Para os próximos meses como titular da pasta, Márcia pretende se empenhar nas reformas e utilização das quadras e na organização de campeonatos. Outras modalidades como futebol de salão e vôlei de praia também terão prioridade nos próximos meses, a proposta é atrair as famílias para dentro do esporte.

“Quadras que foram inauguradas e que os bairros não estão utilizando. Então, estamos fazendo levantamento. A partir da semana que vem, o nosso ginásio já vai começar a ser reformado. E o nosso planejamento em relação a campeonato, nós vamos buscar não só futebol, mas outras modalidades”, explicou Márcia Donegatti

A secretária afirma ainda que deve implantar academias em praças públicas e revitalizar ou adquirir novos equipamentos que estejam danificados. A previsão é de tudo seja dado andamento ainda nos próximos meses.

Confira na reportagem abaixo: