Seduzida pelo dinheiro 'fácil', mulher cai em golpe e perde R$ 400 em Três Lagoas

Uma mulher, de 21 anos, foi vítima de estelionatários e acabou perdendo R$ 400, em golpe. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (19), em Três Lagoas.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima teria visto o anuncio na rede social Instagram oferecendo ganhos exorbitantes através de investimentos.

No anuncio a golpista oferecia ‘ganhos fáceis’, a estelionatária ofereceu a tabela de aplicações, tendo a vítima se interessado em fazer a aplicação no valor de R$ 400, para receber o retorno de R$ 4 mil.

A vítima sem notar que estava sendo enganada fez a transferência via PIX, no valor de R$ 400 em nome de uma mulher. Assim que a transação financeira foi feita a mulher perdeu o contato com a golpista, vindo a perceber que tinha sido enganada.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), em Três Lagoas.