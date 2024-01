Segunda cerimônia de posse de candidatos aprovados em concurso será na terça-feira

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), realizará nesta terça-feira (30), a cerimônia de assinatura do termo de posse dos candidatos aprovados e considerados aptos nos exames admissionais, bem como a entrega de documentação referente ao concurso público de 2021 da administração municipal.

A Semad publicou a convocação 001/2024 Semad, na sexta-feira (26), contendo a lista de todos os candidatos convocados para participar do ato. A cerimônia ocorrerá às 17h30, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – S.C.F.V – Crase “Coração de Mãe”.

O documento, disponível no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), edição nº 3515, também apresenta a relação de pessoas com pendências na entrega de documentação comprobatória dos requisitos exigidos para o cargo.

Esses candidatos deverão comparecer até às 15h do dia 30, no Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação (Semec), localizada na rua Alexandre Costa, (portão lateral – rua Paranaíba), nº 130 – Centro, para regularizar a situação. A não realização do procedimento implica em efeito suspensivo para a posse. O telefone para contato é (67) 3929-1472.

Todas as informações relacionadas à posse estão disponíveis no site da prefeitura, na opção Diário. Em caso de dúvidas, o candidato pode entrar em contato pelo telefone (67) 99155-1162.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas