Segunda corrida do Papeleiro é realizada em Três Lagoas

O domingo (23) foi marcado pela 2ª edição da Corrida do Papeleiro, que agitou a cidade. A largada deu início em frente ao Sindicato Papel e Celulose (Sititrel), no bairro Nova Três Lagoas, marcando o início de uma emocionante jornada esportiva, considerado um tipo de lazer pelos corredores.

O percurso da corrida envolveu as proximidades do bairro do sindicato e ofereceu opções para diferentes níveis de participantes. Houve corridas de 10 km e 5 km, uma caminhada de 5 km e até uma corrida exclusiva para os papeleiros, com distância de 5 km.

Este evento é uma celebração em homenagem ao 'Dia do Trabalhador Papeleiro', uma data dedicada aos profissionais que atuam nas indústrias do papel, papelão e artefatos de papel. A corrida atraiu participantes de várias localidades, e um dos primeiros lugares foi conquistado por um residente de Mirandópolis (SP). A competição não apenas promoveu a atividade física, mas também honrou os trabalhadores papeleiros e sua contribuição para a indústria.

